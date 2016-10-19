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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Манчестер Сити
Барселона - Манчестер Сити: обзор матча 19 октября 2016
Барселона
19.10.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
4 : 0
Завершен
Манчестер Сити
17'
Л. Месси
61'
Л. Месси
69'
Л. Месси
89'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Манчестер Сити
90'
+2
Желтая карточка
Р. Стерлинг
ГОЛ! 4:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
89'
Пенальти не реализован!
Неймар
87'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Иньеста
80'
79'
Замена
С. Агуэро
️️️️
И. Гюндоган
Вторая желтая
Ж. Матье
73'
Желтая карточка
Ж. Матье
71'
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
69'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
61'
57'
Замена
Г. Клиши
️️️️
П. Хавьер Сабалета
57'
Замена
В. Кабальеро
️️️️
Нолито
53'
Красная карточка
К. Браво
Замена
Ж. Матье
️️️️
Ж. Пике
40'
29'
Желтая карточка
Д. Сильва
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
17'
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Альба
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
(К)
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Маскерано
14
Умтити
3
Пике
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-1-3-1
1
Браво
5
Сабалета
6
Стоунз
30
Отаменди
11
Коларов
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
3
Нолито
18
Альба
12
Динь
12
Динь
18
Альба
3
Пике
22
Матье
22
Матье
3
Пике
8
Иньеста
20
Гомеш
20
Гомеш
8
Иньеста
3
Нолито
13
Кабальеро
13
Кабальеро
3
Нолито
5
Сабалета
3
Клиши
3
Клиши
5
Сабалета
20
Гюндоган
10
Агуэро
10
Агуэро
20
Гюндоган
Остались в запасе
Барселона
Манчестер Сити
1
Жорди Масип
ВР
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Манчестер Сити
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Помощники судьи:
Милован Ристич
Далибор Джурджевич
Резервный судья:
Неманья Петрович
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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