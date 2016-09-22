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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
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Тосно - Арсенал

21.09.2016, Среда, 18:30 мск Новгород, стадион Электрон Россия. Кубок, 1/16 финала Тосно - Арсенал
Россия. ФНЛ (2015/2016)
22 тур
20 ноября, пятница 16:00 Тосно 2:3 Арсенал
4 тур
27 июля, понедельник 20:00 Арсенал 3:1 Тосно
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