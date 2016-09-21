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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тосно - Арсенал
Тосно - Арсенал: обзор матча 21 сентября 2016
Тосно
21.09.2016, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Арсенал
10'
М. Палиенко
86'
Р. Абазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тосно - Арсенал
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
Д. Богаев
89'
ГОЛ! 2:0!
Р. Абазов
86'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
М. Палиенко
85'
72'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Хагуш
70'
Желтая карточка
В. Стеклов
65'
Замена
В. Рыжков
️️️️
К. Берхамов
Замена
А. Кутьин
️️️️
Е. Марков
62'
46'
Замена
А. Горбатюк
️️️️
Д. Айдов
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
2
Аравин
20
Дугалич
25
Буйволов
57
Абазов
18
Кашчелан
9
Мухаметшин
88
Богаев
21
Галиулин
99
Палиенко
20
Марков
3-2-3-1-1
36
Левашов
22
Ершов
6
Беляев
71
Денисов
14
Хагуш
4
Айдов
5
Фримпонг
7
Берхамов
20
Стеклов
23
Горбатенко
14
Аппаев
88
Богаев
7
Чхапелия
7
Чхапелия
88
Богаев
99
Палиенко
8
Чиркин
8
Чиркин
99
Палиенко
20
Марков
48
Кутьин
48
Кутьин
20
Марков
4
Айдов
29
Горбатюк
29
Горбатюк
4
Айдов
7
Берхамов
28
Рыжков
28
Рыжков
7
Берхамов
14
Хагуш
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
14
Хагуш
Остались в запасе
Тосно
Арсенал
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
0
Артем Милевский
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
0
Артем Милевский
ЦФ
Остались в запасе
9
Роман Изотов
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Тосно - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
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