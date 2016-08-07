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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - ЦСКА
Оренбург - ЦСКА: обзор матча 07 августа 2016
Оренбург
07.08.2016, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
84'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - ЦСКА
Замена
А. Делькин
️️️️
Р. Воробьев
86'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Я. Бамба
86'
84'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Пас отдал
П. Вернблум
Желтая карточка
Р. Воробьев
83'
81'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Г. Щенников
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Саная
74'
68'
Замена
Б. Натхо
️️️️
З. Тошич
59'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
12
Андрей Малых
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
(К)
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
20
Алексей Померко
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
АП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
АП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Марат Шогенов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
4-1-2-2-1
30
Гутор
12
Малых
15
Андреев
58
Ойеволе
34
Кацалапов
8
Афонин
20
Померко
6
Бамба
84
Воробьев
22
Ефремов
32
Саная
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
18
Тошич
10
Головин
26
Еременко
90
Траоре
6
Бамба
88
Маркелов
88
Маркелов
6
Бамба
84
Воробьев
90
Делькин
90
Делькин
84
Воробьев
32
Саная
89
Прудников
89
Прудников
32
Саная
18
Тошич
10
Натхо
10
Натхо
18
Тошич
42
Щенников
17
Миланов
17
Миланов
42
Щенников
10
Головин
11
Ионов
11
Ионов
10
Головин
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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