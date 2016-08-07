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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - ЦСКА (мол)
Оренбург (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 07 августа 2016
Оренбург (мол)
07.08.2016, воскресенье, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 6
Завершен
ЦСКА (мол)
26'
М. Алибеков (АГ)
55'
А. Бойко
6'
Т. Жамалетдинов
9'
И. Олейников
14'
И. Олейников
44'
Ф. Чалов (П)
59'
Т. Пухов
80'
А. Гордюшенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
С. Оплеснин
️️️️
В. Прилепин
86'
82'
Замена
А. Станисавлевич
️️️️
К. Леонов
82'
Замена
Г. Кырнац
️️️️
И. Помазун
80'
ГОЛ! 2:6!
А. Гордюшенко
77'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Т. Пухов
75'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
И. Олейников
69'
Замена
А. Анисимов
️️️️
И. Маклаков
69'
Замена
Р. Кривулькин
️️️️
Х. Хосонов
Замена
А. Михайлов
️️️️
А. Бойко
69'
62'
Желтая карточка
И. Маклаков
59'
ГОЛ! 2:5!
Т. Пухов
57'
Замена
Н. Титов
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 2:4!
А. Бойко
55'
Замена
А. Рыбкин
️️️️
Д. Рудаков
46'
Замена
В. Калинин
️️️️
Д. Лесовский
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Ф. Чалов
Желтая карточка
Д. Криворучко
43'
Замена
Д. Криворучко
️️️️
Д. Кайков
38'
Желтая карточка
Д. Лесовский
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
М. Алибеков
26'
14'
ГОЛ! 0:3!
И. Олейников
9'
ГОЛ! 0:2!
И. Олейников
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Жамалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
9
Александр Руденко
ВР
53
Виктор Черязов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
21
Павел Пикин
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
19
Сергей Митренко
ЦП
77
Дмитрий Лесовский
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
7
Андрей Бойко
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Оренбург (мол)
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
99
Владислав Калинин
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
14
Антон Михайлов
ЦФ
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
4-4-1-1
9
Руденко
53
Черязов
21
Пикин
99
Прилепин
21
Кайков
19
Митренко
19
Алтышев
7
Бойко
77
Лесовский
17
Рудаков
11
Сарсенов
3-3-2-2
1
Помазун
15
Караваев
99
Алибеков
4
Маклаков
61
Леонов
72
Гордюшенко
80
Хосонов
7
Пухов
19
Олейников
75
Жамалетдинов
63
Чалов
77
Лесовский
99
Калинин
99
Калинин
77
Лесовский
17
Рудаков
97
Рыбкин
97
Рыбкин
17
Рудаков
21
Кайков
18
Криворучко
18
Криворучко
21
Кайков
7
Бойко
14
Михайлов
14
Михайлов
7
Бойко
99
Прилепин
44
Оплеснин
44
Оплеснин
99
Прилепин
61
Леонов
92
Станисавлевич
92
Станисавлевич
61
Леонов
7
Пухов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
7
Пухов
19
Олейников
89
Неплюев
89
Неплюев
19
Олейников
4
Маклаков
26
Анисимов
26
Анисимов
4
Маклаков
80
Хосонов
19
Кривулькин
19
Кривулькин
80
Хосонов
63
Чалов
49
Титов
49
Титов
63
Чалов
1
Помазун
22
Кырнац
22
Кырнац
1
Помазун
Остались в запасе
Оренбург (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Оренбург (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Шишкин
(Ижевск)
Стадион:
Газовик
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