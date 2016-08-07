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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 07 августа 2016
Ростов
07.08.2016, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Урал
82'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Т. Калачев
79'
75'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Д. Коробов
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Бухаров
68'
65'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
57'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
А. Бухаров
45'
+2
25'
Желтая карточка
А. Фидлер
25'
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Желтая карточка
А. Гацкан
25'
Красная карточка
С. Азмун
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
3-3-2-2
35
Джанаев
15
Баштуш
44
Навас
99
Новосельцев
30
Кудряшов
8
Гацкан
43
Терентьев
16
Нобоа
2
Калачев
11
Бухаров
20
Азмун
3-4-1-1-1
12
Заболотный
6
Динга
14
Фонтанелло
15
Новиков
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
7
Данцев
10
Лунгу
7
Коробов
10
Павлюченко
2
Калачев
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
2
Калачев
11
Бухаров
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Бухаров
7
Коробов
9
Чантурия
9
Чантурия
7
Коробов
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
Остались в запасе
Ростов
Урал
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
62
Резо Гавтадзе
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
62
Резо Гавтадзе
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Ростов - Урал
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Ринат Деушев (Москва)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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