Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания - Англия
Испания - Англия: обзор матча 11 февраля 2009
Испания
11.02.2009, среда, 23:55
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Англия
35'
Д. Вилья
82'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Англия
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Хави
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Хави
Замена
К. Коул
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
К. Марчена
️️️️
А. Арбелоа
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Сильва
️️️️
Д. Вилья
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Х. Капдевила
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Г. Бэрри
Замена
П. Крауч
️️️️
Э. Хески
Замена
Р. Грин
️️️️
Д. Джеймс
Замена
М. Апсон
️️️️
Ф. Ягиелка
Замена
П. Рейна
️️️️
И. Касильяс
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
С. Даунинг
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Андрес Иньеста
ЛП
19
Маркос Сенна
ОП
8
Хави
(К)
АП
14
Хаби Алонсо
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Англия
1
Дэвид Джеймс
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Джон Терри
(К)
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
15
Гарет Бэрри
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
10
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Альберт Риера
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
Англия
1
Джо Харт
ВР
23
Роберт Грин
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
19
Карлтон Коул
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Касильяс
11
Капдевила
2
Альбиоль
3
Пике
15
Рамос
19
Сенна
6
Иньеста
14
Алонсо
8
Хави
7
Вилья
9
Торрес
4-4-2
1
Джеймс
2
Джонсон
6
Терри
16
Ягиелка
3
Коул
17
Райт-Филлипс
15
Бэрри
16
Кэррик
19
Даунинг
10
Агбонлахор
21
Хески
1
Касильяс
23
Рейна
23
Рейна
1
Касильяс
Арбелоа
4
Марчена
4
Марчена
Арбелоа
11
Капдевила
17
Арбелоа
17
Арбелоа
11
Капдевила
7
Вилья
21
Сильва
21
Сильва
7
Вилья
9
Торрес
19
Льоренте
19
Льоренте
9
Торрес
8
Хави
17
Гуиса
17
Гуиса
8
Хави
1
Джеймс
23
Грин
23
Грин
1
Джеймс
16
Ягиелка
15
Апсон
15
Апсон
16
Ягиелка
15
Бэрри
8
Лэмпард
8
Лэмпард
15
Бэрри
19
Даунинг
0
Бекхэм
0
Бекхэм
19
Даунинг
21
Хески
9
Крауч
9
Крауч
21
Хески
10
Агбонлахор
19
Коул
19
Коул
10
Агбонлахор
Остались в запасе
Испания
Англия
18
Альберт Риера
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
18
Альберт Риера
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Испания - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Спорт" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Испания
Англия
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Слуцкий определил самого несправедливого обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Премьер-министр Баварии высказался о «Золотом мяче» Кейна
27 октября
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Назван лучший вратарь года по версии France Football
27 октября
1
Определен лучший тренер 2026 года
27 октября
2
Слуцкий определил самого несправедливого обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Премьер-министр Баварии высказался о «Золотом мяче» Кейна
27 октября
Тухель обратился к Кейну, выигравшему «Золотой мяч»
27 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Назван лучший игрок в истории сборной Англии
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+