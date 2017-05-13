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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Спартак
Амкар-Пермь - Спартак: обзор матча 13 мая 2017
Амкар-Пермь
13.05.2017, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
50'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Р. Гиголаев
86'
Замена
А. Салугин
️️️️
П. Комолов
78'
Желтая карточка
П. Занев
76'
73'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Д. Глушаков
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Баланович
60'
59'
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Адриано
59'
Замена
К. Промес
️️️️
Л. Мельгарехо
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Пас отдал
Г. Джикия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
30
Брайан Идову
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
4-2-2-2
1
Хомич
23
Баланович
3
Зайцев
30
Идову
11
Занев
5
Гол
2
Милькович
13
Гиголаев
20
Комолов
10
Бодул
19
Гасилин
4-4-1-1
57
Селихов
14
Джикия
16
Боккетти
2
Кутепов
17
Тигиев
19
Самедов
52
Леонтьев
88
Глушаков
10
Мельгарехо
7
Джано
4
Адриано
23
Баланович
77
Костюков
77
Костюков
23
Баланович
20
Комолов
77
Салугин
77
Салугин
20
Комолов
13
Гиголаев
11
Прокофьев
11
Прокофьев
13
Гиголаев
88
Глушаков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
88
Глушаков
10
Мельгарехо
10
Промес
10
Промес
10
Мельгарехо
4
Адриано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
4
Адриано
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак
10
Давид Хурцидзе
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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