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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Уфа
Анжи - Уфа: обзор матча 19 ноября 2016
Анжи
19.11.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
63'
О. Ваньек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Уфа
Желтая карточка
П. Яковлев
90'
Замена
Я. Боли
️️️️
С. Ямбере
87'
82'
Желтая карточка
И. Безденежных
82'
Замена
Марсиньо
️️️️
И. Обляков
79'
Желтая карточка
И. Обляков
76'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
73'
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
П. Яковлев
️️️️
С. Паршивлюк
69'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
И. Иличевич
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
О. Ваньек
Пас отдал
Д. Стоцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
18
Иван Маевский
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Янник Боли
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
3-2-3-1
31
Беленов
4
Ямбере
4
Лазич
3
Гасанов
17
Тигиев
18
Паршивлюк
18
Маевский
16
Иличевич
32
Обертан
7
Бериша
3-2-2-1-2
99
Лунев
5
Васин
4
Никитин
3
Аликин
89
Стоцкий
33
Сухов
90
Ваньек
87
Безденежных
10
Обляков
44
Игбун
8
Сысуев
18
Паршивлюк
91
Яковлев
91
Яковлев
18
Паршивлюк
4
Ямбере
10
Боли
10
Боли
4
Ямбере
16
Иличевич
28
Будковский
28
Будковский
16
Иличевич
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
10
Обляков
10
Марсиньо
10
Марсиньо
10
Обляков
Остались в запасе
Анжи
Уфа
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Анжи - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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