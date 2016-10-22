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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 22 октября 2016
Урал
22.10.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
48'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Спартак
90'
+2
Замена
А. Зуев
️️️️
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
Р. Павлюченко
86'
Желтая карточка
Д. Кулаков
85'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Ставпец
84'
Замена
А. Павленко
️️️️
С. Подоксенов
79'
73'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
И. Попов
72'
Желтая карточка
И. Кутепов
48'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
Ромуло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
12
Радован Панков
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
7
Александр Данцев
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
27
Ромуло
ОП
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
АП
71
Ивелин Попов
ПП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Заболотный
12
Панков
6
Динга
7
Данцев
15
Кулаков
10
Фидлер
92
Емельянов
8
Подоксенов
10
Лунгу
16
Ставпец
10
Павлюченко
4-2-2-1-1
32
Ребров
38
Ещенко
16
Боккетти
2
Кутепов
23
Комбаров
27
Ромуло
20
Фернандо
71
Попов
47
Зобнин
7
Джано
10
Мельгарехо
8
Подоксенов
8
Павленко
8
Павленко
8
Подоксенов
16
Ставпец
13
Конате
13
Конате
16
Ставпец
10
Мельгарехо
17
Зуев
17
Зуев
10
Мельгарехо
71
Попов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
71
Попов
Остались в запасе
Урал
Спартак
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Урал - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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