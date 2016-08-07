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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Анжи
Амкар-Пермь - Анжи: обзор матча 07 августа 2016
Амкар-Пермь
07.08.2016, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
31'
А. Чума
89'
Н. Зайцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Анжи
Желтая карточка
Н. Зайцев
89'
ГОЛ! 2:0!
Н. Зайцев
Пас отдал
Я. Гол
89'
Замена
А. Шаваев
️️️️
П. Комолов
87'
81'
Желтая карточка
М. Мусалов
79'
Замена
М. Мусалов
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
Б. Йовичич
️️️️
А. Шиндер
79'
Пенальти не реализован!
Ф. Огуде
66'
65'
Вторая желтая
А. Жиров
62'
Замена
Я. Боли
️️️️
С. Георгиевский
Замена
С. Баланович
️️️️
А. Чума
62'
Желтая карточка
Я. Гол
57'
46'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
А. Газимагомедов
38'
Желтая карточка
Д. Лазич
ГОЛ! 1:0!
А. Чума
Пас отдал
Р. Гиголаев
31'
17'
Желтая карточка
А. Жиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
4-1-3-2
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
3
Зайцев
30
Идову
5
Гол
13
Гиголаев
20
Комолов
8
Огуде
21
Чума
7
Шиндер
3-2-2-2-1
31
Беленов
3
Гасанов
2
Жиров
4
Лазич
3
Гаджибеков
17
Тигиев
33
Газимагомедов
18
Маевский
13
Георгиевский
7
Бериша
28
Будковский
21
Чума
23
Баланович
23
Баланович
21
Чума
7
Шиндер
32
Йовичич
32
Йовичич
7
Шиндер
20
Комолов
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Комолов
3
Гаджибеков
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Гаджибеков
33
Газимагомедов
6
Эбесилио
6
Эбесилио
33
Газимагомедов
13
Георгиевский
10
Боли
10
Боли
13
Георгиевский
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Анжи
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
49
Юрий Кузьмин
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
49
Юрий Кузьмин
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Амкар-Пермь - Анжи
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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