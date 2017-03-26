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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Динамо
Тосно - Динамо: обзор матча 26 марта 2017
Тосно
26.03.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
35'
М. Палиенко
66'
К. Панченко
69'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Динамо
90'
+4
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Зотов
90'
+2
Желтая карточка
И. Темников
Желтая карточка
А. Буйволов
83'
Замена
С. Сухарев
️️️️
К. Гарбуз
81'
78'
Замена
П. Погребняк
️️️️
Е. Луценко
76'
Травма
Е. Луценко
Желтая карточка
Г. Чиркин
72'
Замена
В. Галиулин
️️️️
М. Палиенко
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
Пас отдал
А. Катрич
Замена
Г. Чиркин
️️️️
А. Милевский
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
К. Панченко
Пас отдал
А. Катрич
Желтая карточка
К. Гарбуз
65'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Д. Богаев
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
Пас отдал
А. Милевский
35'
Травма
Д. Богаев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Дмитрий Богаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
19
Константин Гарбуз
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
57
Руслан Абазов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
9
Рустем Мухаметшин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Кирилл Панченко
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
6
Максим Кузьмин
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Нигматуллин
88
Богаев
20
Дугалич
25
Буйволов
19
Гарбуз
18
Кашчелан
57
Абазов
99
Палиенко
0
Милевский
91
Заболотный
9
Мухаметшин
3-2-2-2-1
1
Шунин
21
Белоруков
8
Хольмен
44
Калугин
34
Козлов
11
Темников
23
Соснин
21
Зотов
77
Катрич
8
Панченко
48
Луценко
88
Богаев
13
Киреенко
13
Киреенко
88
Богаев
19
Гарбуз
18
Сухарев
18
Сухарев
19
Гарбуз
99
Палиенко
21
Галиулин
21
Галиулин
99
Палиенко
0
Милевский
8
Чиркин
8
Чиркин
0
Милевский
21
Зотов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Зотов
48
Луценко
88
Погребняк
88
Погребняк
48
Луценко
Остались в запасе
Тосно
Динамо
1
Эдуард Байчора
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
48
Александр Кутьин
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Тосно - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Кировец
Где смотреть матч:
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