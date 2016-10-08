Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Тосно
Спартак-2 - Тосно: обзор матча 08 октября 2016
Спартак-2
08.10.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 3
Завершен
Тосно
12'
Р. Дугалич (АГ)
14'
Р. Дугалич
53'
Е. Марков
68'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Тосно
Желтая карточка
Д. Кутин
83'
78'
Замена
П. Киреенко
️️️️
В. Галиулин
75'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Е. Марков
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Савичев
75'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
72'
68'
ГОЛ! 1:3!
В. Галиулин
Замена
В. Пантелеев
️️️️
А. Федчук
66'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Самсонов
65'
63'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Заболотный
53'
ГОЛ! 1:2!
Е. Марков
45'
Желтая карточка
Е. Марков
33'
Желтая карточка
М. Кашчелан
14'
ГОЛ! 1:1!
Р. Дугалич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Дугалич
12'
1'
Желтая карточка
А. Аравин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
4-3-3
30
Песьяков
4
Савичев
22
Хомуха
15
Пуцко
5
Кутин
2
Шанбиев
52
Леонтьев
8
Самсонов
10
Федчук
88
Давыдов
77
Мелкадзе
4-1-3-2
25
Нигматуллин
2
Аравин
25
Буйволов
20
Дугалич
19
Гарбуз
18
Кашчелан
21
Галиулин
88
Богаев
9
Мухаметшин
20
Марков
91
Заболотный
8
Самсонов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
8
Самсонов
10
Федчук
83
Пантелеев
83
Пантелеев
10
Федчук
4
Савичев
77
Бакаев
77
Бакаев
4
Савичев
21
Галиулин
13
Киреенко
13
Киреенко
21
Галиулин
20
Марков
8
Чиркин
8
Чиркин
20
Марков
91
Заболотный
48
Кутьин
48
Кутьин
91
Заболотный
Остались в запасе
Спартак-2
Тосно
96
Александр Лихачев
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Александр Руденко
ЛВ
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Тосно
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Тосно
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+