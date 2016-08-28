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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Тосно
Динамо - Тосно: обзор матча 28 августа 2016
Динамо
28.08.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 1
Завершен
Тосно
78'
М. Кашчелан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Тосно
90'
Желтая карточка
А. Нигматуллин
82'
Замена
С. Причиненко
️️️️
А. Заболотный
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Сапета
80'
78'
ГОЛ! 0:1!
М. Кашчелан
70'
Замена
А. Кутьин
️️️️
М. Палиенко
Замена
А. Катрич
️️️️
И. Темников
68'
Желтая карточка
Г. Морозов
66'
58'
Замена
Д. Богаев
️️️️
В. Галиулин
Желтая карточка
В. Рыков
45'
40'
Замена
П. Киреенко
️️️️
А. Макаров
Желтая карточка
К. Панченко
17'
16'
Желтая карточка
А. Макаров
11'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-3-2-2
1
Шунин
8
Хольмен
44
Рыков
21
Белоруков
18
Морозов
27
Денисов
11
Темников
41
Сапета
21
Зотов
8
Панченко
9
Бечирай
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
57
Абазов
25
Буйволов
20
Дугалич
19
Гарбуз
18
Кашчелан
21
Галиулин
11
Макаров
9
Мухаметшин
99
Палиенко
91
Заболотный
11
Темников
77
Катрич
77
Катрич
11
Темников
41
Сапета
48
Луценко
48
Луценко
41
Сапета
11
Макаров
13
Киреенко
13
Киреенко
11
Макаров
91
Заболотный
23
Причиненко
23
Причиненко
91
Заболотный
21
Галиулин
88
Богаев
88
Богаев
21
Галиулин
99
Палиенко
48
Кутьин
48
Кутьин
99
Палиенко
Остались в запасе
Динамо
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Динамо - Тосно
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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