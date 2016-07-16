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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Тосно
Cибирь - Тосно: обзор матча 16 июля 2016
Cибирь
16.07.2016, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 1
Завершен
Тосно
33'
А. Заболотный (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Тосно
90'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Заболотный
85'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Макаров
82'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Желтая карточка
Н. Цыган
82'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Э. Богданов
82'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Гладышев
75'
74'
Замена
Р. Абазов
️️️️
Е. Марков
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
65'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Е. Чеботару
62'
60'
Желтая карточка
А. Макаров
46'
Замена
И. Гультяев
️️️️
Н. Чхапелия
Замена
Р. Магаль
️️️️
Е. Качан
46'
43'
Желтая карточка
Н. Чхапелия
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Заболотный
Желтая карточка
Т. Выходил
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Александр Козлов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-3-1-2
22
Цыган
4
Выходил
29
Мищенко
3
Плопа
80
Качан
5
Гладышев
37
Чеботару
4
Рухаиа
77
Андреев
45
Вотинов
7
Богданов
3-1-4-2
25
Нигматуллин
20
Дугалич
25
Буйволов
19
Гарбуз
18
Кашчелан
7
Чхапелия
11
Макаров
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
20
Марков
91
Заболотный
37
Чеботару
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
37
Чеботару
80
Качан
28
Магаль
28
Магаль
80
Качан
7
Богданов
47
Глушков
47
Глушков
7
Богданов
5
Гладышев
7
Беляев
7
Беляев
5
Гладышев
7
Чхапелия
35
Гультяев
35
Гультяев
7
Чхапелия
20
Марков
57
Абазов
57
Абазов
20
Марков
11
Макаров
7
Козлов
7
Козлов
11
Макаров
91
Заболотный
48
Кутьин
48
Кутьин
91
Заболотный
Остались в запасе
Cибирь
Тосно
99
Владимир Азаров
ЦФ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Статистика матча Cибирь - Тосно
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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