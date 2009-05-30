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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - ФК Москва
Крылья Советов - Москва: обзор матча 30 мая 2009
Крылья Советов
30.05.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Москва
16'
Я. Коллер
11'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Москва
+3
Желтая карточка
И. Окоронкво
Желтая карточка
И. Таранов
Желтая карточка
И. Ярошик
Замена
Х. Карлос Эскобар
️️️️
Т. Калачев
Замена
И. Таранов
️️️️
В. Кулик
Замена
З. Вукич
️️️️
М. Якубко
Желтая карточка
Б. Крунич
Замена
Е. Савин
️️️️
О. Иванов
Замена
Б. Крунич
️️️️
Д. Тарасов
Замена
А. Шешуков
️️️️
А. Ребко
Желтая карточка
А. Ребко
ГОЛ! 1:1!
Я. Коллер
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Желтая карточка
Д. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
8
Антон Бобер
ОП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
55
Владислав Кулик
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
99
Евгений Савин
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
0
Бранислав Крунич
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-1-4-1
31
Лобос
3
Леилтон
63
Белозеров
39
Ярошик
49
Шишкин
8
Бобер
2
Калачев
20
Аджинджал
19
Иванов
55
Кулик
0
Коллер
4-1-2-1-2
30
Жевнов
14
Набабкин
4
Окоронкво
24
Епуряну
88
Григалава
23
Тарасов
19
Самедов
17
Ребко
16
Ставпец
26
Якубко
19
Бракамонте
55
Кулик
0
Таранов
0
Таранов
55
Кулик
2
Калачев
88
Эскобар
88
Эскобар
2
Калачев
19
Иванов
99
Савин
99
Савин
19
Иванов
17
Ребко
7
Шешуков
7
Шешуков
17
Ребко
23
Тарасов
0
Крунич
0
Крунич
23
Тарасов
26
Якубко
9
Вукич
9
Вукич
26
Якубко
Остались в запасе
Крылья Советов
Москва
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - Москва
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
Н. Голубев
А. Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 16:25 (прямая)
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