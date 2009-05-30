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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Зенит - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 30 мая 2009
Зенит
30.05.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
38'
И. Семшов
45'
К. Зырянов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
И. Семшов
Замена
С. Хусти
️️️️
В. Файзулин
Желтая карточка
Р. Ширл
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
А. Топчу
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
С. Кайта
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
А. Тлисов
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Ушенин
ГОЛ! 2:0!
К. Зырянов
Пас отдал
П. Погребняк
ГОЛ! 1:0!
И. Семшов
Пас отдал
А. Ионов
Желтая карточка
А. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
15
Роман Широков
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Артур Тлисов
ЛП
2
Сани Кайта
ОП
5
Александр Хохлов
ЦП
10
Андрей Топчу
(К)
АП
34
Андрей Ушенин
ПП
11
Алан Касаев
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
0
Фернандо Риксен
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Малафеев
25
Ширл
6
Мейра
15
Губочан
22
Анюков
15
Широков
20
Семшов
18
Зырянов
20
Файзулин
11
Ионов
88
Погребняк
4-1-3-1-1
62
Ботвиньев
14
Хагуш
23
Джиоев
2
Засеев
98
Боавентура
2
Кайта
34
Ушенин
5
Хохлов
8
Тлисов
10
Топчу
11
Касаев
20
Файзулин
9
Хусти
9
Хусти
20
Файзулин
8
Тлисов
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
8
Тлисов
34
Ушенин
28
Байрыев
28
Байрыев
34
Ушенин
10
Топчу
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
10
Топчу
Остались в запасе
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
30
Алексей Кучук
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Зенит - Кубань (ЛФЛ)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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