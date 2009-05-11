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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Сатурн
Спартак - Сатурн: обзор матча 11 мая 2009
Спартак
11.05.2009, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Сатурн
7'
Е. Макеев
21'
А. Дзюба
26'
Веллитон
72'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Сатурн
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
А. Иванов
Замена
А. Еременко
️️️️
Д. Лоськов
Замена
Н. Баженов
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 4:0!
Веллитон
Пас отдал
И. Саенко
Замена
А. Павленко
️️️️
Алекс
Желтая карточка
Д. Халилович
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
А. Каряка
ГОЛ! 3:0!
Веллитон
Пас отдал
В. Быстров
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Веллитон
ГОЛ! 1:0!
Е. Макеев
Пас отдал
В. Быстров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
12
Алекс
ЦП
5
Кариока
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Сатурн
31
Антонин Кински
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
16
Вадим Евсеев
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Ребер
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-4-2
35
Джанаев
3
Родригес
39
Штранцль
25
Йиранек
34
Макеев
10
Саенко
12
Алекс
5
Кариока
34
Быстров
11
Веллитон
22
Дзюба
4-1-4-1
31
Кински
11
Ковель
26
Зелао
0
Халилович
55
Нахушев
16
Евсеев
88
Иванов
10
Лоськов
5
Немов
5
Каряка
8
Топич
12
Алекс
8
Павленко
8
Павленко
12
Алекс
34
Макеев
7
Бояринцев
7
Бояринцев
34
Макеев
22
Дзюба
32
Баженов
32
Баженов
22
Дзюба
10
Лоськов
20
Еременко
20
Еременко
10
Лоськов
88
Иванов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
88
Иванов
Остались в запасе
Спартак
Сатурн
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Юрген Ребер
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Главный тренер
Юрген Ребер
Статистика матча Спартак - Сатурн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
11000 из 89318 зрителей (12%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 16:25 (прямая)
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