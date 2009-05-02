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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - ФК Москва
Амкар-Пермь - Москва: обзор матча 02 мая 2009
Амкар-Пермь
02.05.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Москва
21'
М. Якубко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Москва
+3
Желтая карточка
И. Стрелков
Замена
Б. Крунич
️️️️
Э. Чеснаускис
Вторая желтая
А. Ребко
Замена
И. Стрелков
️️️️
А. Ставпец
Желтая карточка
И. Старков
Замена
З. Вукич
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
И. Старков
️️️️
С. Волков
Замена
М. Кушев
️️️️
Ж. Карлос
Желтая карточка
М. Новакович
ГОЛ! 0:1!
М. Якубко
Пас отдал
Э. Чеснаускис
19'
Желтая карточка
А. Шешуков
17'
Желтая карточка
А. Ребко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
(К)
ПЗ
20
Жеан Карлос
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
10
Иван Старков
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
29
Мартин Кушев
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
10
Артур Рылов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-4-2
42
Нарубин
28
Гришин
6
Калашников
79
Черенчиков
14
Сираков
20
Жеан Карлос
18
Дринчич
13
Новакович
7
Пеев
1
Волков
81
Сикимич
4-1-2-1-2
30
Жевнов
14
Набабкин
24
Епуряну
7
Шешуков
88
Григалава
23
Тарасов
17
Ребко
88
Чеснаускис
16
Ставпец
26
Якубко
19
Бракамонте
1
Волков
10
Старков
10
Старков
1
Волков
20
Жеан Карлос
29
Кушев
29
Кушев
20
Жеан Карлос
88
Чеснаускис
0
Крунич
0
Крунич
88
Чеснаускис
19
Бракамонте
9
Вукич
9
Вукич
19
Бракамонте
16
Ставпец
12
Стрелков
12
Стрелков
16
Ставпец
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Москва
41
Максим Шумайлов
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Главный тренер
Димитар Димитров
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Амкар-Пермь - Москва
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Звезда
Посещаемость:
11800 из 17000 зрителей (69%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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