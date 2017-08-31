Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Нидерланды
Франция - Нидерланды: обзор матча 31 августа 2017
Франция
31.08.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 7 тур
4 : 0
Завершен
Нидерланды
14'
А. Гризманн
73'
Т. Лемар
88'
Т. Лемар
90+1'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Нидерланды
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Сидибе
90'
+1
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
89'
ГОЛ! 3:0!
Т. Лемар
Пас отдал
А. Гризманн
88'
Желтая карточка
Л. Курзава
85'
Желтая карточка
А. Ляказетт
83'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
К. Коман
80'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
О. Жиру
75'
ГОЛ! 2:0!
Т. Лемар
73'
64'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
В. Янссен
62'
Вторая желтая
К. Строотман
56'
Желтая карточка
К. Строотман
46'
Замена
Т. Вилена
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
А. Гризманн
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
О. Жиру
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
0
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
0
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
16
Кевин Строотман
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Арьен Роббен
ПВ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Йерун Зут
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
18
Тонни Вилена
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Льорис
0
Курзава
5
Умтити
21
Косиельни
19
Сидибе
13
Канте
6
Погба
7
Коман
8
Лемар
9
Жиру
7
Гризманн
4-1-2-2-1
13
Силлессен
0
Фосу-Менса
0
Худт
6
де Врей
17
Блинд
16
Строотман
10
Снейдер
8
Вейналдум
11
Роббен
11
Промес
18
Янссен
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
7
Коман
0
Ляказетт
0
Ляказетт
7
Коман
9
Жиру
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Жиру
10
Снейдер
18
Вилена
18
Вилена
10
Снейдер
18
Янссен
9
ван Перси
9
ван Перси
18
Янссен
Остались в запасе
Франция
Нидерланды
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Йерун Зут
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэйви Проппер
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Йерун Зут
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэйви Проппер
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Франция - Нидерланды
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Франция
Нидерланды
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Игроки Франции не стали слушать Зидана после матча
16 ноября
2
Раскрыт соперник Инфантино на выборах президента ФИФА
16 ноября
8
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Германия Клоппа поставила на колени Хави и его Нидерланды (5:0)
17 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+