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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 20 августа 2016
Нью-Йорк Сити
20.08.2016, суббота, 22:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
6'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
Желтая карточка
Э. Джей. ДеЛаГарса
84'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
А. Джей. Аллен
️️️️
Т. МакНамара
72'
63'
Замена
С. Ллетгет
️️️️
Б. Хусидич
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
12
Джош Саундерс
ВР
23
Жефферсон Мена
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
51
Андони Ираола
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
15
Томас МакНамара
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЛП
8
Стивен Джеррард
АП
34
Найджел Де Йонг
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Дан Кеннеди
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Алан Гордон
ЦФ
4-3-1-2
12
Саундерс
23
Мена
22
Матаррита
13
Бриллант
2
Эрнандес
21
Пирло
51
Ираола
8
Лэмпард
11
Харрисон
15
МакНамара
7
Вилья
3-2-1-2
20
ДеЛаГарса
5
Стерес
3
Коул
34
Де Йонг
6
Хусидич
8
Джеррард
7
Кин
10
Дос Сантос
15
МакНамара
27
Аллен
27
Аллен
15
МакНамара
6
Хусидич
8
Ллетгет
8
Ллетгет
6
Хусидич
34
Де Йонг
24
Боатенг
24
Боатенг
34
Де Йонг
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
Главный тренер
Ник Кашинг
1
Дан Кеннеди
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
Остались в запасе
1
Дан Кеннеди
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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