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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Кубань (ЛФЛ) - Спартак: обзор матча 28 октября 2015
Кубань (ЛФЛ)
28.10.2015, среда, 20:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Спартак
34'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Желтая карточка
М. Рабиу
88'
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Хубулов
88'
Желтая карточка
А. Беленов
85'
84'
Желтая карточка
А. Зуев
Замена
С. Каретник
️️️️
Д. Якуба
81'
79'
Желтая карточка
З. Бакаев
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Ткачев
77'
Желтая карточка
А. Хубулов
76'
65'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Озбилиз
55'
Желтая карточка
Д. Комбаров
46'
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Леонтьев
ГОЛ! 1:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
А. Хубулов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Денис Якуба
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Кубань (ЛФЛ)
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Артур Тлисов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
3-4-2-1
31
Беленов
8
Бугаев
24
Клещенко
5
Армаш
10
Мельгарехо
19
Рабиу
8
Якуба
11
Манолев
11
Ткачев
88
Хубулов
6
Бальде
4-4-1-1
32
Ребров
9
Комбаров
16
Боккетти
13
Гранат
23
Комбаров
23
Озбилиз
71
Попов
88
Глушаков
52
Леонтьев
10
Промес
88
Давыдов
88
Хубулов
8
Тлисов
8
Тлисов
88
Хубулов
8
Якуба
31
Каретник
31
Каретник
8
Якуба
11
Ткачев
28
Аршавин
28
Аршавин
11
Ткачев
52
Леонтьев
17
Зуев
17
Зуев
52
Леонтьев
23
Озбилиз
77
Бакаев
77
Бакаев
23
Озбилиз
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
Россия 2, Наш Футбол
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