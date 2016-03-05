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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 05 марта 2016
Боруссия Д
05.03.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
Замена
Н. Шахин
️️️️
И. Гюндоган
90'
+1
90'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Х. Алонсо
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Ройс
81'
75'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
С. Бендер
37'
22'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
3-3-2-1-1
1
Бюрки
37
Дурм
5
Бендер
15
Хуммельс
29
Шмельцер
5
Вайгль
26
Пищек
22
Мхитарян
20
Гюндоган
18
Ройс
7
Обамеянг
3-1-3-1-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
24
Бернат
6
Киммих
10
Роббен
23
Видаль
3
Алонсо
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
20
Гюндоган
8
Шахин
8
Шахин
20
Гюндоган
18
Ройс
20
Рамос
20
Рамос
18
Ройс
3
Алонсо
4
Бенатиа
4
Бенатиа
3
Алонсо
11
Коста
7
Рибери
7
Рибери
11
Коста
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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