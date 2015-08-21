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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
ЦСКА (мол) - Ростов (мол): обзор матча 21 августа 2015
ЦСКА (мол)
21.08.2015, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ростов (мол)
29'
Н. Чернов
70'
А. Гордюшенко
51'
А. Трошечкин
54'
Д. Хахалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
Вторая желтая
А. Гордюшенко
88'
85'
Замена
Н. Ковалев
️️️️
А. Трошечкин
83'
Желтая карточка
Ф. Кондрюков
Замена
М. Соловьев
️️️️
А. Макаров
76'
74'
Замена
Д. Машкин
️️️️
Е. Стуканов
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Алиев
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Гордюшенко
70'
Замена
С. Князев
️️️️
Н. Титов
69'
Замена
И. Зуев
️️️️
Н. Дергачев
59'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
57'
Замена
Д. Масютин
️️️️
А. Николаеш
56'
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хахалев
53'
Замена
Д. Хахалев
️️️️
А. Сиденко
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Трошечкин
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Цауня
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Чернов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
49
Никита Титов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Алибек Алиев
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Евгений Стуканов
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
Главный тренер
Игорь Гамула
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
67
Денис Глухов
ЦП
74
Савва Князев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
75
Илья Ферапонтов
ПВ
71
Илья Зуев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Ростов (мол)
51
Иван Зозин
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
4-1-2-1-2
1
Помазун
19
Кривулькин
99
Алибеков
23
Чернов
51
Николаеш
19
Цауня
49
Титов
11
Макаров
22
Ефремов
11
Дергачев
22
Алиев
4-1-5
82
Суслов
45
Лазуткин
60
Кондрюков
53
Христис
79
Гречкин
5
Трошечкин
15
Шаповалов
37
Забродин
47
Сиденко
8
Остапенко
8
Стуканов
49
Титов
74
Князев
74
Князев
49
Титов
11
Макаров
90
Соловьев
90
Соловьев
11
Макаров
51
Николаеш
25
Масютин
25
Масютин
51
Николаеш
11
Дергачев
71
Зуев
71
Зуев
11
Дергачев
19
Цауня
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
19
Цауня
22
Алиев
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
22
Алиев
5
Трошечкин
69
Ковалев
69
Ковалев
5
Трошечкин
47
Сиденко
94
Хахалев
94
Хахалев
47
Сиденко
8
Стуканов
80
Машкин
80
Машкин
8
Стуканов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Ростов (мол)
67
Денис Глухов
ЦП
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
10
Никита Касаткин
ПВ
75
Илья Ферапонтов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
51
Иван Зозин
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
67
Денис Глухов
ЦП
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
10
Никита Касаткин
ПВ
75
Илья Ферапонтов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
Остались в запасе
51
Иван Зозин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Октябрь
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