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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 02 мая 2009
Металлург
02.05.2009, суббота, 15:00
Чемпионат Украины, 26 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
37'
М. Калиниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
Замена
️️️️
В. Гоменюк
Желтая карточка
В. Денисов
Замена
️️️️
С. Даниловский
Замена
️️️️
Шина
Желтая карточка
М. Холек
ГОЛ! 0:1!
М. Калиниченко
16'
Желтая карточка
С. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Сергей Билозор
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
13
Константинос Макридис
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
4-1-2-1
81
Дишленкович
9
Шина
44
Чечер
99
Даниловский
0
Билозор
13
Ткаченко
13
Макридис
18
Димитров
39
Санни Кингсли
4-4-2
12
Боровик
25
Холек
16
Русол
22
Лисицкий
29
Денисов
25
Калиниченко
9
Назаренко
29
Ротань
18
Феррейра
9
Белик
8
Гоменюк
Остались в запасе
Металлург
Днепр
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Металлург - Днепр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
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Днепр
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1
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2017.10.15 10:35
21
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2017.10.14 09:50
12
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2017.07.20 07:17
5
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
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15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
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С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
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12
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2017.06.19 06:34
6
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