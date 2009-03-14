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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Мариуполь
Днепр - Мариуполь: обзор матча 14 марта 2009
Днепр
14.03.2009, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 20 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Мариуполь
Желтая карточка
И. Коротецкий
Замена
Р. Романов
️️️️
П. Беганский
Замена
П. Беганский
️️️️
В. Мельник
Желтая карточка
И. Чучман
Замена
М. Холек
️️️️
Е. Шахов
Замена
Э. Камдем
️️️️
С. Лима
Пенальти не реализован!
М. Калиниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
25
Максим Калиниченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
(К)
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
58
Дмитрий Воробей
ЦП
2
Валентин Нефедов
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Днепр
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Мариуполь
37
Андрей Глущенко
ВР
2
Эрик Камдем
ЦЗ
0
Павел Беганский
ЦФ
47
Руслан Романов
ЦФ
4-2-1-1
12
Боровик
29
Денисов
16
Русол
22
Лисицкий
4
Сердюк
25
Калиниченко
28
Шахов
22
Коноплянка
8
Гоменюк
3-2-2-2
99
Шуховцев
6
Кашевский
24
Чучман
4
Мельник
14
Савин
13
Коротецкий
58
Воробей
2
Нефедов
11
Кривошеенко
0
Лима
24
Каверин
24
Каверин
28
Шахов
25
Холек
25
Холек
28
Шахов
0
Лима
2
Камдем
2
Камдем
0
Лима
4
Мельник
0
Беганский
0
Беганский
4
Мельник
Беганский
47
Романов
47
Романов
Беганский
Остались в запасе
Днепр
Мариуполь
2
Линас Климавичус
ЦЗ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
9
Сергей Назаренко
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
37
Андрей Глущенко
ВР
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
9
Сергей Назаренко
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Остались в запасе
37
Андрей Глущенко
ВР
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Днепр - Мариуполь
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Помощники судьи:
Владимир ПУШЕНКО (Киев)
Александр ШАМИЧ (Киев)
Стадион:
Метеор
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