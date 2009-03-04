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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 04 марта 2009
Металлист
04.03.2009, среда, 19:00
Чемпионат Украины, 18 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
16'
Т. Михалик
68'
А. Кравец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Динамо К
Замена
О. Гусев
️️️️
К. Корреа
Замена
Г. Саблич
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
А. Березовчук
Замена
А. Конюшенко
️️️️
В. Слюсар
Замена
С. Кравченко
️️️️
А. Алиев
Желтая карточка
В. Слюсар
ГОЛ! 0:2!
А. Кравец
Замена
В. Асеведо
️️️️
В. Бордиян
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
Замена
А. Березовчук
️️️️
А. Рыкун
Красная карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
М. Обрадович
Желтая карточка
С. Ганцарчик
17'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Михалик
Пас отдал
А. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
18
Папа Гуйе
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
22
Северин Ганцарчик
ПЗ
8
Эдмар
ЛП
15
Валентин Слюсар
ЦП
37
Виталий Бордиян
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
78
Сергей Валяев
ПП
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
5
Андрей Несмачный
(К)
ПЗ
88
Александр Алиев
ЛП
77
Карлос Корреа
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
0
Вальтер Асеведо
ЛП
11
Сергей Барилко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-4-1
29
Горяинов
18
Гуйе
26
Обрадович
2
Майдана
22
Ганцарчик
8
Эдмар
15
Слюсар
37
Бордиян
78
Валяев
0
Рыкун
4-4-2
31
Богуш
5
Несмачный
17
Михалик
3
Бетао
30
Эль Каддури
26
Еременко
77
Корреа
5
Вукоевич
88
Алиев
11
Кравец
0
Милевский
15
Слюсар
77
Конюшенко
77
Конюшенко
15
Слюсар
0
Рыкун
4
Березовчук
4
Березовчук
0
Рыкун
37
Бордиян
0
Асеведо
0
Асеведо
37
Бордиян
0
Милевский
0
Саблич
0
Саблич
0
Милевский
88
Алиев
14
Кравченко
14
Кравченко
88
Алиев
77
Корреа
20
Гусев
20
Гусев
77
Корреа
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
1
Александр Шовковский
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Металлист - Динамо К
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:55 (прямая)
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