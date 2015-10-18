Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Краснодар
Анжи - Краснодар: обзор матча 18 октября 2015
Анжи
18.10.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
14'
У. Алмейда
39'
Я. Боли
78'
Р. Лаборде
80'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
Ари
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Л. Аруна
87'
Желтая карточка
Л. Аруна
85'
Замена
Леонардо
️️️️
Я. Боли
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
Ари
Пас отдал
Ф. Смолов
78'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лаборде
74'
Желтая карточка
Д. Торбинский
67'
Замена
Ари
️️️️
Жоаозиньо
65'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
Я. Боли
64'
64'
Желтая карточка
С. Страндберг
60'
Желтая карточка
Р. Лаборде
57'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
Замена
К. Мкртчян
️️️️
Ш. Гасанов
54'
Желтая карточка
Ш. Гасанов
41'
ГОЛ! 2:0!
Я. Боли
39'
32'
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 1:0!
У. Алмейда
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
3
Шамиль Гасанов
ЛП
25
Лукман Аруна
ЦП
78
Илья Максимов
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
14
Вандерсон
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
42
Леонардо
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
3-2-3-2
30
Песьяков
13
Тагирбеков
2
Жиров
7
Агаларов
3
Гаджибеков
38
Ещенко
3
Гасанов
25
Аруна
78
Максимов
10
Боли
9
Алмейда
4-5-1
88
Синицын
17
Калешин
4
Страндберг
4
Гранквист
98
Петров
14
Вандерсон
18
Газинский
10
Ахмедов
77
Каборе
22
Жоаозиньо
90
Смолов
10
Боли
42
Леонардо
42
Леонардо
10
Боли
3
Гасанов
19
Мкртчян
19
Мкртчян
3
Гасанов
25
Аруна
6
Эбесилио
6
Эбесилио
25
Аруна
18
Газинский
6
Торбинский
6
Торбинский
18
Газинский
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
22
Жоаозиньо
39
Ари
39
Ари
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Анжи
Краснодар
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Евгений Помазан
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Евгений Помазан
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Анжи - Краснодар
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Лаша Верулидзе (Владикавказ)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Анжи
Краснодар
Мамаев выбрал худший матч в карьере
19:58
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
Вчера, 11:25
5
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Мамаев выбрал худший матч в карьере
19:58
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
Вчера, 11:25
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+