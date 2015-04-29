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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)

Оренбург - Локомотив

29.04.2015, Среда, 16:30 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: "Россия 2" 16:25 (прямая) Россия. Кубок, 1/2 финала Оренбург - Локомотив
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