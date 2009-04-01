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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Украина
Англия - Украина: обзор матча 01 апреля 2009
Англия
01.04.2009, среда, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 6 тур
2 : 1
Завершен
Украина
29'
П. Крауч
86'
Д. Терри
76'
А. Шевченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Украина
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Р. Фердинанд
Замена
М. Калиниченко
️️️️
В. Слюсар
Желтая карточка
Д. Бекхэм
ГОЛ! 2:1!
Д. Терри
Пас отдал
С. Джеррард
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
П. Крауч
ГОЛ! 1:1!
А. Шевченко
Желтая карточка
Г. Джонсон
Травма
А. Пятов
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
А. Леннон
Замена
А. Шевченко
️️️️
С. Валяев
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Терри
Травма
А. Воронин
15'
Желтая карточка
Т. Михалик
Желтая карточка
Г. Бэрри
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Дэвид Джеймс
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
10
Уэйн Руни
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Сергей Валяев
ЛП
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Александр Алиев
АП
2
Валентин Слюсар
ПП
10
Андрей Воронин
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Англия
13
Бен Фостер
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
10
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Украина
1
Станислав Богуш
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
15
Максим Калиниченко
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-4-2
1
Джеймс
3
Коул
6
Терри
5
Фердинанд
2
Джонсон
4
Джеррард
8
Лэмпард
15
Бэрри
19
Леннон
9
Крауч
10
Руни
4-1-2-1-2
12
Пятов
15
Ярмаш
17
Михалик
5
Чигринский
13
Шевчук
4
Тимощук
2
Слюсар
0
Валяев
8
Алиев
15
Милевский
10
Воронин
5
Фердинанд
16
Ягиелка
16
Ягиелка
5
Фердинанд
9
Крауч
17
Райт-Филлипс
17
Райт-Филлипс
9
Крауч
19
Леннон
0
Бекхэм
0
Бекхэм
19
Леннон
2
Слюсар
15
Калиниченко
15
Калиниченко
2
Слюсар
0
Валяев
18
Назаренко
18
Назаренко
0
Валяев
0
Валяев
7
Шевченко
7
Шевченко
0
Валяев
Остались в запасе
Англия
Украина
13
Бен Фостер
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
1
Станислав Богуш
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Богуш
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Англия - Украина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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