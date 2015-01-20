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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Гвинея
Кот-д'Ивуар - Гвинея: обзор матча 20 января 2015
Кот-д'Ивуар
20.01.2015, вторник, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Гвинея
72'
С. Думбия
36'
М. Яттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Гвинея
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Я. Туре
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Пас отдал
В. Бони
72'
71'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Яттара
Замена
С. Думбия
️️️️
С. Калу
65'
Замена
С. Тьене
️️️️
С. Ди
65'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
62'
Красная карточка
Жервиньо
58'
Желтая карточка
С. Ди
54'
Желтая карточка
С. Калу
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Яттара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
4
Коло Туре
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
9
Шейк Тиоте
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Гвинея
1
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Кевин Констан
ЛЗ
5
Фоде Камара
ЦЗ
20
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Флорентен Погба
ЦЗ
17
Бубакар Фофана
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
8
Ибрахима Траоре
ПВ
2
Мохамед Яттара
ЦФ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
1
Саюба Манде
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
11
Жуниор Талло
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
Гвинея
22
Абубакар Камара
ВР
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
23
Джибриль Пайе
ЛЗ
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
13
Абдулайе Сиссе
ЦЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
19
Франсуа Камано
ЛВ
21
Мохаммед Диарра
ЦП
18
Сейдуба Сума
ЦП
7
Абдул Камара
ЦП
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
11
Идрисса Силла
ЦФ
4-3-1-2
16
Гбохуо
4
Туре
21
Байи
5
Канон
17
Орье
9
Тиоте
19
Туре
20
Ди
10
Жервиньо
8
Калу
12
Бони
3-2-2-1-2
1
Яттара
5
Камара
20
Санко
4
Погба
3
Силла
10
Констан
17
Фофана
8
Кейта
8
Траоре
4
Конте
2
Яттара
19
Туре
10
Дукур
10
Дукур
19
Туре
20
Ди
5
Тьене
5
Тьене
20
Ди
8
Калу
7
Думбия
7
Думбия
8
Калу
2
Яттара
7
Камара
7
Камара
2
Яттара
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Гвинея
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
1
Бубакар Барри
ВР
1
Саюба Манде
ВР
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
11
Жуниор Талло
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
21
Мохаммед Диарра
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
13
Абдулайе Сиссе
ЦЗ
22
Абубакар Камара
ВР
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
18
Сейдуба Сума
ЦП
19
Франсуа Камано
ЛВ
23
Джибриль Пайе
ЛЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
11
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Остались в запасе
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
1
Бубакар Барри
ВР
1
Саюба Манде
ВР
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
11
Жуниор Талло
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
Остались в запасе
21
Мохаммед Диарра
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
13
Абдулайе Сиссе
ЦЗ
22
Абубакар Камара
ВР
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
18
Сейдуба Сума
ЦП
19
Франсуа Камано
ЛВ
23
Джибриль Пайе
ЛЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
11
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Мишель Дюссье
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Гвинея
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Главный судья:
Мехди Абид Шареф
(Константина)
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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