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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Арсенал
Монако - Арсенал: обзор матча 17 марта 2015
Монако
17.03.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Арсенал
35'
О. Жиру
77'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Арсенал
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Н. Дирар
86'
82'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Н. Монреаль
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
69'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Б. Силва
️️️️
Д. Бербатов
68'
61'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Марсьяль
58'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
52'
41'
Желтая карточка
А. Санчес
35'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
28
Жереми Тулалан
(К)
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
12
Матеус Карвальо
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
3-3-3-1
1
Субашич
3
Курзава
13
Уоллес
5
Абденнур
19
Кондогбиа
28
Тулалан
6
Фабиньо
9
Марсьяль
8
Моутинью
8
Дирар
10
Бербатов
4-1-1-1-3
1
Оспина
2
Бельерин
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
13
Коклен
8
Касорла
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
18
Уэлбек
8
Дирар
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
8
Дирар
10
Бербатов
20
Силва
20
Силва
10
Бербатов
9
Марсьяль
10
Карраско
10
Карраско
9
Марсьяль
18
Монреаль
3
Гиббс
3
Гиббс
18
Монреаль
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
18
Уэлбек
32
Уолкотт
32
Уолкотт
18
Уэлбек
Остались в запасе
Монако
Арсенал
12
Матеус Карвальо
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
13
Войцех Щесны
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Матеус Карвальо
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Монако - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн (Норвегия)
Франк Андас (Норвегия)
Стадион:
Луи II
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