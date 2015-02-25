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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Монако
Арсенал - Монако: обзор матча 25 февраля 2015
Арсенал
25.02.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Монако
90+1'
А. Окслэд-Чемберлен
37'
Ж. Кондогбиа
54'
Д. Бербатов
90+4'
Я. Карраско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Монако
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Я. Карраско
Пас отдал
Ж. Моутинью
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:2!
А. Окслэд-Чемберлен
90'
+1
Желтая карточка
М. Озил
86'
83'
Замена
Б. Силва
️️️️
А. Марсьяль
81'
Замена
Л. Курзава
️️️️
Н. Дирар
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Касорла
80'
74'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Д. Бербатов
Желтая карточка
Э. Бельерин
73'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Ф. Коклен
68'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бербатов
Пас отдал
А. Марсьяль
44'
Желтая карточка
У. Эчиеджиле
Желтая карточка
Ф. Коклен
40'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
Ж. Моутинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
8
Жоао Моутинью
ОП
6
Фабиньо
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Набиль Дирар
(К)
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
20
Ален Траоре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
4-1-1-1-3
1
Оспина
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
13
Коклен
8
Касорла
10
Озил
18
Уэлбек
9
Жиру
4
Санчес
4-2-3-1
1
Субашич
6
Туре
13
Уоллес
5
Абденнур
12
Эчиеджиле
8
Моутинью
6
Фабиньо
8
Дирар
19
Кондогбиа
9
Марсьяль
10
Бербатов
8
Касорла
10
Росицки
10
Росицки
8
Касорла
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
8
Дирар
3
Курзава
3
Курзава
8
Дирар
9
Марсьяль
20
Силва
20
Силва
9
Марсьяль
10
Бербатов
10
Карраско
10
Карраско
10
Бербатов
Остались в запасе
Арсенал
Монако
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Арсенал - Монако
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Помощники судьи:
Гвидо Клефе (Германия)
Маркус Хекер (Германия)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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