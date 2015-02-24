Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Боруссия Д
Ювентус - Боруссия Д: обзор матча 24 февраля 2015
Ювентус
24.02.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Боруссия Д
13'
К. Тевес
43'
А. Мората
18'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Боруссия Д
Замена
К. Коман
️️️️
К. Тевес
88'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
86'
Желтая карточка
Р. Перейра
79'
75'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
А. Видаль
47'
46'
Замена
О. Кирх
️️️️
С. Папастатопулос
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
П. Погба
43'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Пирло
37'
Травма
А. Пирло
36'
31'
Замена
М. Гинтер
️️️️
Л. Пищек
30'
Травма
Л. Пищек
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
21
Оливер Кирх
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
27
Эвра
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
21
Мората
32
Тевес
4-1-2-1-2
1
Вайденфеллер
26
Пищек
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
29
Шмельцер
8
Шахин
22
Мхитарян
20
Гюндоган
18
Ройс
9
Иммобиле
7
Обамеянг
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
21
Пирло
37
Перейра
37
Перейра
21
Пирло
32
Тевес
21
Коман
21
Коман
32
Тевес
26
Пищек
28
Гинтер
28
Гинтер
26
Пищек
19
Папастатопулос
21
Кирх
21
Кирх
19
Папастатопулос
9
Иммобиле
16
Блащиковски
16
Блащиковски
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ювентус
Боруссия Д
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ювентус - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Боруссия Д
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+