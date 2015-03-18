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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Ювентус
Боруссия Д - Ювентус: обзор матча 18 марта 2015
Боруссия Д
18.03.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ювентус
3'
К. Тевес
70'
А. Мората
79'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ювентус
81'
Замена
С. Пепе
️️️️
К. Тевес
79'
ГОЛ! 0:3!
К. Тевес
Пас отдал
Р. Перейра
78'
Замена
А. Матри
️️️️
А. Мората
Желтая карточка
М. Ройс
72'
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
К. Тевес
Замена
А. Рамос
️️️️
Г. Мхитарян
64'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Бендер
64'
Замена
О. Кирх
️️️️
М. Шмельцер
46'
27'
Замена
А. Барцальи
️️️️
П. Погба
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
44
Кевин Кампль
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Артуро Видаль
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
21
Оливер Кирх
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
22
Мхитарян
20
Гюндоган
44
Кампль
18
Ройс
7
Обамеянг
4-3-1-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
19
Бонуччи
27
Эвра
23
Видаль
10
Маркизио
8
Погба
37
Перейра
21
Мората
32
Тевес
29
Шмельцер
21
Кирх
21
Кирх
29
Шмельцер
5
Бендер
16
Блащиковски
16
Блащиковски
5
Бендер
22
Мхитарян
20
Рамос
20
Рамос
22
Мхитарян
8
Погба
15
Барцальи
15
Барцальи
8
Погба
32
Тевес
3
Пепе
3
Пепе
32
Тевес
21
Мората
21
Матри
21
Матри
21
Мората
Остались в запасе
Боруссия Д
Ювентус
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Боруссия Д - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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