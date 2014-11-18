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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Германия
Испания - Германия: обзор матча 18 ноября 2014
Испания
18.11.2014, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Германия
88'
Т. Кроос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Германия
90'
+1
Замена
Л. Бендер
️️️️
С. Хедира
88'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Пас отдал
М. Крузе
83'
Замена
М. Крузе
️️️️
М. Гетце
Замена
К. Касилья
️️️️
И. Касильяс
77'
Замена
Педро
️️️️
Нолито
76'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Гарсия
69'
Желтая карточка
Р. Гарсия
62'
Замена
И. Камачо
️️️️
Бруно
46'
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Пике
46'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
С. Рамос
46'
22'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Нолито
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Бруно
ЦП
22
Иско
АП
7
Рауль Гарсия
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
19
Себастьян Руди
ПАЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марио Гетце
АП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Испания
23
Кико Касилья
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
0
Игнасио Камачо
ЦП
8
Коке
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
11
Педро
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Робин Кнохе
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
20
Карим Беллараби
ПВ
23
Макс Крузе
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Касильяс
12
Бернат
15
Рамос
3
Пике
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
19
Бруно
22
Нолито
22
Иско
7
Гарсия
7
Мората
4-1-2-1-2
12
Цилер
15
Дурм
2
Мустафи
2
Рюдигер
4
Хеведес
19
Руди
8
Кроос
6
Хедира
11
Гетце
13
Мюллер
9
Фолланд
1
Касильяс
23
Касилья
23
Касилья
1
Касильяс
3
Пике
4
Бартра
4
Бартра
3
Пике
15
Рамос
2
Альбиоль
2
Альбиоль
15
Рамос
19
Бруно
0
Камачо
0
Камачо
19
Бруно
22
Нолито
11
Педро
11
Педро
22
Нолито
7
Гарсия
9
Кальехон
9
Кальехон
7
Гарсия
6
Хедира
15
Бендер
15
Бендер
6
Хедира
13
Мюллер
20
Беллараби
20
Беллараби
13
Мюллер
11
Гетце
23
Крузе
23
Крузе
11
Гетце
Остались в запасе
Испания
Германия
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
16
Хуанфран
ПЗ
8
Коке
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
3
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
16
Хуанфран
ПЗ
8
Коке
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
3
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Испания - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Балаидос
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