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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Арсенал
Зенит - Арсенал: обзор матча 29 октября 2014
Зенит
29.10.2014, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Арсенал
19'
А. Аршавин
70'
М. Родич
80'
И. Калешин
90'
Д. Смирнов
101'
А. Малоян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Арсенал
101'
ГОЛ! 2:3!
А. Малоян
Пас отдал
Л. Тесак
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Смирнов
Пас отдал
А. Васильев
80'
ГОЛ! 2:1!
И. Калешин
Пас отдал
В. Рыжков
79'
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Лях
76'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Кутьин
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Витсель
74'
ГОЛ! 2:0!
М. Родич
Пас отдал
Халк
70'
Желтая карточка
М. Родич
68'
68'
Замена
А. Малоян
️️️️
С. Кузнецов
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Аршавин
64'
Желтая карточка
Л. Нету
27'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
26'
Травма
О. Шатов
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Аршавин
Пас отдал
А. Кержаков
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
22
Иван Ершов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
23
Родич
24
Гарай
13
Нету
22
Анюков
44
Тимощук
28
Аршавин
28
Витсель
27
Шатов
7
Халк
11
Кержаков
3-3-3-1
1
Филимонов
22
Ершов
18
Сухарев
23
Калешин
4
Васильев
90
Лях
8
Тесак
10
Кузнецов
24
Смирнов
18
Кашчелан
48
Кутьин
28
Витсель
28
Могилевец
28
Могилевец
28
Витсель
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
28
Аршавин
23
Рондон
23
Рондон
28
Аршавин
90
Лях
21
Зотов
21
Зотов
90
Лях
48
Кутьин
28
Рыжков
28
Рыжков
48
Кутьин
10
Кузнецов
0
Малоян
0
Малоян
10
Кузнецов
Остались в запасе
Зенит
Арсенал
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
14
Сергей Маслов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
14
Сергей Маслов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Зенит - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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