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Крылья Советов - Урал
Крылья Советов - Урал: обзор матча 24 сентября 2014
Крылья Советов
24.09.2014, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Урал
18'
Д. Ткачук
40'
А. Яхович
59'
Д. Ткачук
90+2'
Э. Манучарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Урал
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Д. Ткачук
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Э. Манучарян
Пас отдал
В. Хозин
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Яхович
84'
80'
Желтая карточка
Г. Асеведо
Желтая карточка
А. Чочиев
66'
65'
Желтая карточка
В. Хозин
64'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Фидлер
ГОЛ! 3:0!
Д. Ткачук
Пас отдал
А. Яхович
59'
46'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 2:0!
А. Яхович
Пас отдал
Г. Габулов
40'
39'
Замена
И. Чудин
️️️️
М. Бергер
Замена
Ж. Симайс
️️️️
И. Таранов
38'
Травма
И. Таранов
35'
24'
Желтая карточка
А. Фидлер
ГОЛ! 1:0!
Д. Ткачук
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Георгий Габулов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
20
Алексей Померко
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ОП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
13
Александр Щаницин
АП
10
Эдгар Манучарян
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-2-3-1
82
Муха
6
Телес
25
Концедалов
0
Таранов
21
Драгун
8
Габулов
15
Цаллагов
31
Ткачук
20
Померко
11
Чочиев
18
Яхович
3-2-3-2
12
Заболотный
2
Хозин
14
Фонтанелло
5
Бергер
30
Асеведо
10
Фидлер
10
Лунгу
21
Ерохин
10
Манучарян
90
Смолов
13
Щаницин
31
Ткачук
33
Ятченко
33
Ятченко
31
Ткачук
0
Таранов
12
Симайс
12
Симайс
0
Таранов
18
Яхович
12
Корниленко
12
Корниленко
18
Яхович
10
Фидлер
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Фидлер
5
Бергер
27
Чудин
27
Чудин
5
Бергер
90
Смолов
2
Гогниев
2
Гогниев
90
Смолов
Остались в запасе
Крылья Советов
Урал
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
22
Игорь Кот
ВР
41
Александр Сапета
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
41
Александр Сапета
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Крылья Советов - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Спорт" 18:55 (прямая)
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