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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Интер
Днепр - Интер: обзор матча 18 сентября 2014
Днепр
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Интер
69'
Д. Д'Амброзио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Интер
Замена
Н. Калинич
️️️️
Р. Зозуля
77'
74'
Замена
Жонатан
️️️️
Эрнанес
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Е. Шахов
73'
Травма
Е. Шахов
71'
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Д'Амброзио
Вторая желтая
Р. Ротань
66'
Замена
Е. Шахов
️️️️
С. Кравченко
65'
60'
Замена
П. Освальдо
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
Р. Ротань
58'
Желтая карточка
И. Стринич
52'
Травма
Е. Коноплянка
33'
27'
Желтая карточка
З. Кузманович
Желтая карточка
Р. Зозуля
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
(К)
ОП
23
Джаба Канкава
ОП
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПАЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
(К)
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-2-2-1-1
71
Бойко
23
Стринич
3
Мазух
23
Дуглас
44
Федецкий
29
Ротань
23
Канкава
14
Кравченко
16
Гама
22
Коноплянка
10
Зозуля
4-2-2-2
1
Ханданович
15
Видич
15
Жуан
14
Кампаньяро
16
Додо
33
Д'Амброзио
6
М'Вила
10
Эрнанес
8
Кузманович
9
Икарди
13
Гуарин
Шахов
7
Лучкевич
7
Лучкевич
Шахов
14
Кравченко
28
Шахов
28
Шахов
14
Кравченко
10
Зозуля
9
Калинич
9
Калинич
10
Зозуля
10
Эрнанес
2
Жонатан
2
Жонатан
10
Эрнанес
8
Кузманович
10
Освальдо
10
Освальдо
8
Кузманович
Остались в запасе
Днепр
Интер
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Днепр - Интер
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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