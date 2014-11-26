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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Ювентус
Мальме - Ювентус: обзор матча 26 ноября 2014
Мальме
26.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
49'
Ф. Льоренте
88'
К. Тевес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Ювентус
90'
+1
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
М. Розенберг
90'
Желтая карточка
Э. Йоханссон
89'
Красная карточка
Э. Йоханссон
89'
Желтая карточка
Р. Ольсен
89'
88'
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
Пас отдал
П. Погба
85'
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
Э. Ракип
️️️️
А. Тиннерхольм
85'
83'
Замена
Р. Перейра
️️️️
К. Маркизио
72'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
П. Цибицки
️️️️
И. Телин
70'
49'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Робин Ольсен
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Мальме
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
37
Роберто Перейра
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
20
Рикардиньо
3
Тиннерхольм
22
Хеландер
21
Йоханссон
7
Эрикссон
8
Аду
4
Халсти
10
Форсберг
9
Розенберг
92
Телин
3-5-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
10
Маркизио
23
Видаль
19
Падоин
21
Пирло
8
Погба
32
Тевес
12
Льоренте
92
Телин
25
Цибицки
25
Цибицки
92
Телин
3
Тиннерхольм
6
Ракип
6
Ракип
3
Тиннерхольм
10
Маркизио
37
Перейра
37
Перейра
10
Маркизио
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
Остались в запасе
Мальме
Ювентус
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
10
Симон Терн
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
10
Симон Терн
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Мальме - Ювентус
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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