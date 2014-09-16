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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Зенит
Бенфика - Зенит: обзор матча 16 сентября 2014
Бенфика
16.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
5'
Халк
22'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Зенит
85'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Халк
75'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Самарис
74'
Замена
Мариньо
️️️️
Лима
74'
64'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
М. Перейра
59'
46'
Замена
А. Анюков
️️️️
И. Смольников
45'
+2
Травма
И. Смольников
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Витсель
Пас отдал
Данни
Замена
П. Лопеш
️️️️
Талиска
20'
Красная карточка
Артур
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
33
Энцо Перес
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
94
Талиска
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Мариньо
ПВ
15
Ола Джон
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-4-1-1
1
Артур
19
Элизеу
33
Жардел
4
Луизао
2
Перейра
10
Гайтан
33
Перес
22
Самарис
11
Сальвио
94
Талиска
9
Лима
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
24
Гарай
6
Ломбертс
4
Кришито
6
Хави Гарсия
7
Халк
27
Шатов
28
Витсель
10
Данни
23
Рондон
94
Талиска
13
Лопеш
13
Лопеш
94
Талиска
22
Самарис
34
Алмейда
34
Алмейда
22
Самарис
9
Лима
33
Мариньо
33
Мариньо
9
Лима
8
Смольников
22
Анюков
22
Анюков
8
Смольников
23
Рондон
28
Могилевец
28
Могилевец
23
Рондон
7
Халк
28
Аршавин
28
Аршавин
7
Халк
Остались в запасе
Бенфика
Зенит
12
Бебе
ЛВ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Бенфика - Зенит
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "HD Спорт" 22:30 (прямая)
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