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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Ювентус
Зенит - Ювентус: обзор матча 25 ноября 2008
Зенит
25.11.2008, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ювентус
+2
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Амаури
️️️️
В. Яквинта
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Каморанези
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
А. Тимощук
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Аршавин
+1
Желтая карточка
М. Каморанези
Желтая карточка
В. Яквинта
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
33
Фатих Текке
ЦФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
25
Ширл
4
Крижанац
6
Ломбертс
22
Анюков
44
Тимощук
28
Аршавин
27
Денисов
18
Зырянов
10
Данни
88
Погребняк
4-4-2
13
Маннингер
26
Грыгера
14
Кьеллини
0
Мельберг
3
Молинаро
45
Каморанези
10
Маркизио
22
Сиссоко
11
Недвед
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
28
Аршавин
20
Файзулин
20
Файзулин
28
Аршавин
45
Каморанези
32
Маркьонни
32
Маркьонни
45
Каморанези
10
Дель Пьеро
21
Джовинко
21
Джовинко
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
11
Амаури
11
Амаури
19
Яквинта
Остались в запасе
Зенит
Ювентус
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
33
Фатих Текке
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Зенит - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Андерс Норрестранн
Хенрик Сендербю (оба - Дания)
Делегат:
Роланд Тис (Бельгия)
Стадион:
Петровский
Посещаемость:
20155 из 21504 зрителей (93%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:00 (прямая); "НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
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