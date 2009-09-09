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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Россия
Уэльс - Россия: обзор матча 09 сентября 2009
Уэльс
09.09.2009, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 10 тур
1 : 3
Завершен
Россия
54'
Д. Коллинс
36'
И. Семшов
72'
С. Игнашевич
90+2'
Р. Павлюченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Россия
+2
ГОЛ! 1:3!
Р. Павлюченко
Пас отдал
В. Быстров
Желтая карточка
С. Риккеттс
Замена
А. Ребко
️️️️
А. Кержаков
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Гэббидон
ГОЛ! 1:2!
С. Игнашевич
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
А. Анюков
ГОЛ! 1:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
А. Рэмзи
ГОЛ! 0:1!
И. Семшов
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Крис Гантер
ЛЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
6
Эшли Уилльямс
ЛП
14
Дэнни Гэббидон
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Брайан Сток
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
19
Джеймс Коллинс
ПП
8
Крейг Беллами
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЛП
11
Сергей Семак
ОП
10
Константин Зырянов
ЦП
10
Андрей Аршавин
(К)
АП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
14
Крейг Морган
ЦЗ
0
Нил Ирдли
ПЗ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
16
Чед Эванс
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
5
Алексей Ребко
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
3-5-1-1
1
Хеннесси
2
Гантер
14
Эдвардс
18
Риккеттс
6
Уилльямс
10
Рэмзи
7
Сток
16
Ледли
19
Коллинс
14
Гэббидон
8
Беллами
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
2
Анюков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
5
Янбаев
11
Семак
18
Быстров
10
Зырянов
23
Семшов
10
Аршавин
11
Кержаков
14
Гэббидон
18
Воукс
18
Воукс
14
Гэббидон
11
Кержаков
5
Ребко
5
Ребко
11
Кержаков
23
Семшов
19
Павлюченко
19
Павлюченко
23
Семшов
Остались в запасе
Уэльс
Россия
1
Боаз Майхилл
ВР
14
Крейг Морган
ЦЗ
0
Нил Ирдли
ПЗ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
16
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
14
Крейг Морган
ЦЗ
0
Нил Ирдли
ПЗ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
16
Чед Эванс
ЦФ
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Уэльс - Россия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Помощники судьи:
Рамальо Ж. (Португалия)
Ногейра С. (Португалия)
Делегат:
Кеннет Таллингер (Швеция)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая) "Первый" 22:40 (прямая)
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