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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Лихтенштейн
Россия - Лихтенштейн: обзор матча 05 сентября 2009
Россия
05.09.2009, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 9 тур
3 : 0
Завершен
Лихтенштейн
17'
В. Березуцкий
40'
Р. Павлюченко (П)
45+2'
Р. Павлюченко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Лихтенштейн
Желтая карточка
В. Быстров
+3
Замена
Ш. Бюхель
️️️️
Ф. Фогт
Замена
Р. Бек
️️️️
М. Кристен
Замена
А. Ребко
️️️️
И. Денисов
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
Замена
Д. Хаслер
️️️️
Т. Бек
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Замена
И. Семшов
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Павлюченко
+2
+1
Желтая карточка
Ф. Фогт
Желтая карточка
И. Денисов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
ГОЛ! 1:0!
В. Березуцкий
Пас отдал
С. Игнашевич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Константин Зырянов
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
11
Сергей Семак
(К)
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
11
Франц Бургмайер
ЛЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
0
Ив Эри
ЦЗ
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
9
Томас Бек
ЛП
8
Ронни Бюхель
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
2
Марко Ритцбергер
ПП
10
Марио Фрик
(К)
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
5
Алексей Ребко
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
16
Рожер Бек
ЦП
17
Штефан Бюхель
ЦП
7
Давид Хаслер
ЦФ
4-1-3-2
1
Акинфеев
16
Билялетдинов
4
Игнашевич
24
Березуцкий
2
Анюков
7
Денисов
10
Зырянов
11
Семак
18
Быстров
11
Кержаков
19
Павлюченко
4-4-2
0
Йеле
15
Фогт
6
Штокласа
0
Эри
11
Бургмайер
2
Ритцбергер
8
Бюхель
16
Рехштайнер
9
Бек
0
Кристен
10
Фрик
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
10
Зырянов
23
Семшов
23
Семшов
10
Зырянов
7
Денисов
5
Ребко
5
Ребко
7
Денисов
9
Бек
7
Хаслер
7
Хаслер
9
Бек
0
Кристен
16
Бек
16
Бек
0
Кристен
15
Фогт
17
Бюхель
17
Бюхель
15
Фогт
Остались в запасе
Россия
Лихтенштейн
20
Владимир Габулов
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
20
Павел Погребняк
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
12
Ченгиз Бичер
ВР
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
20
Павел Погребняк
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
12
Ченгиз Бичер
ВР
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Россия - Лихтенштейн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Аугустус Виорел Константин
(Рымнику-Вылча)
Делегат:
Роланд Тис (Бельгия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:50 (прямая); "Первый" 19:00 (прямая)
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