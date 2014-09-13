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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Днепр
Металлист - Днепр: обзор матча 13 сентября 2014
Металлист
13.09.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 5
Завершен
Днепр
65'
С. Болбат
90+5'
К. Хавьер
14'
Б. Гама
43'
Б. Гама
62'
Б. Гама
88'
Е. Селезнев
90+3'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Днепр
ГОЛ! 2:5!
К. Хавьер
Пас отдал
С. Пшеничных
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 1:5!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Б. Гама
90'
+2
Желтая карточка
С. Политыло
88'
ГОЛ! 1:4!
Е. Селезнев
Пас отдал
Е. Коноплянка
87'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
М. Торсильери
86'
Желтая карточка
В. Гоменюк
85'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Кобин
85'
84'
Желтая карточка
Дуглас
79'
Замена
С. Политыло
️️️️
Д. Канкава
73'
Желтая карточка
И. Стринич
ГОЛ! 1:3!
С. Болбат
65'
63'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Е. Шахов
62'
ГОЛ! 0:3!
Б. Гама
Замена
С. Болбат
️️️️
О. Красноперов
58'
Красная карточка
К. Вильягра
54'
53'
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
В. Гоменюк
️️️️
П. Ребенок
46'
Желтая карточка
Жажа
45'
43'
ГОЛ! 0:2!
Б. Гама
35'
Желтая карточка
Д. Канкава
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гама
Пас отдал
С. Кравченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
70
Жажа
ЦФ
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-2-2-1-1
35
Шуст
15
Кулаков
6
Торсильери
18
Гуйе
19
Пшеничных
14
Кобин
82
Ребенок
32
Красноперов
10
Хавьер
70
Жажа
3-2-4-1
71
Бойко
3
Мазух
23
Стринич
23
Дуглас
44
Федецкий
7
Лучкевич
16
Гама
23
Канкава
14
Кравченко
28
Шахов
9
Калинич
14
Кобин
46
Радченко
46
Радченко
14
Кобин
32
Красноперов
50
Болбат
50
Болбат
32
Красноперов
82
Ребенок
8
Гоменюк
8
Гоменюк
82
Ребенок
23
Канкава
89
Политыло
89
Политыло
23
Канкава
28
Шахов
22
Коноплянка
22
Коноплянка
28
Шахов
9
Калинич
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Калинич
Остались в запасе
Металлист
Днепр
5
Александр Осман
ЛЗ
29
Александр Горяинов
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
5
Александр Осман
ЛЗ
29
Александр Горяинов
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Металлист - Днепр
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Днепр
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
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2025.04.21 18:07
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