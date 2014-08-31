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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Ворскла
Днепр - Ворскла: обзор матча 31 августа 2014
Днепр
31.08.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
48'
Н. Калинич (П)
45+1'
О. Баранник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Ворскла
90'
+2
Замена
А. Ткачук
️️️️
А. Ковпак
Замена
М. Бартулович
️️️️
Р. Зозуля
85'
82'
Желтая карточка
С. Богуш
71'
Замена
А. Янузи
️️️️
О. Баранник
Желтая карточка
Д. Канкава
65'
62'
Желтая карточка
В. Сапай
58'
Желтая карточка
В. Чеснаков
Желтая карточка
Е. Шахов
57'
Желтая карточка
Б. Гама
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Калинич
48'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
46'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Л. Матос
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
О. Баранник
Пас отдал
С. Турсунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
39
Александр Ковпак
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
3-2-3-2
71
Бойко
23
Дуглас
3
Мазух
23
Стринич
7
Лучкевич
3
Лео Матос
16
Гама
23
Канкава
14
Кравченко
10
Зозуля
11
Селезнев
4-2-1-3
31
Богуш
17
Чеснаков
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
44
Пердута
69
Дедечко
17
Турсунов
28
Громов
24
Баранник
39
Ковпак
3
Лео Матос
28
Шахов
28
Шахов
3
Лео Матос
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
10
Зозуля
21
Бартулович
21
Бартулович
10
Зозуля
39
Ковпак
19
Ткачук
19
Ткачук
39
Ковпак
24
Баранник
9
Янузи
9
Янузи
24
Баранник
Остались в запасе
Днепр
Ворскла
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Остались в запасе
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Днепр - Ворскла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Днепр-Арена
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