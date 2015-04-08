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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Урал
Кубань (ЛФЛ) - Урал: обзор матча 08 апреля 2015
Кубань (ЛФЛ)
08.04.2015, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Урал
44'
Ф. Смолов
90'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Урал
90'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Смолов
88'
Желтая карточка
А. Ставпец
87'
Замена
А. Ставпец
️️️️
К. Ярошенко
81'
Замена
А. Данцев
️️️️
В. Подберезкин
80'
Травма
В. Подберезкин
77'
Замена
А. Фидлер
️️️️
Э. Манучарян
Замена
В. Игнатьев
️️️️
С. Ткачев
60'
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Алмейда
60'
Замена
Г. Букур
️️️️
Л. Мельгарехо
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
В. Хозин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
(К)
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Урал
44
Иван Клюев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-2-4-1
31
Беленов
44
Шунич
5
Армаш
38
Ещенко
19
Рабиу
77
Каборе
10
Мельгарехо
71
Попов
11
Ткачев
23
Соснин
9
Алмейда
4-1-3-1-1
12
Заболотный
13
Марков
63
Белозеров
2
Хозин
14
Фонтанелло
99
Ярошенко
10
Манучарян
41
Сапета
92
Подберезкин
21
Ерохин
90
Смолов
11
Ткачев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Ткачев
10
Мельгарехо
11
Букур
11
Букур
10
Мельгарехо
9
Алмейда
6
Бальде
6
Бальде
9
Алмейда
92
Подберезкин
7
Данцев
7
Данцев
92
Подберезкин
10
Манучарян
10
Фидлер
10
Фидлер
10
Манучарян
99
Ярошенко
16
Ставпец
16
Ставпец
99
Ярошенко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Иван Клюев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Иван Клюев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:45 (прямая)
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