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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 03 декабря 2014
Локомотив
03.12.2014, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Урал
90'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Урал
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Н. Пейчинович
90'
Замена
А. Шешуков
️️️️
Т. Михалик
73'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Майкон
71'
59'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
Р. Емельянов
58'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
М. Буссуфа
53'
38'
Желтая карточка
А. Фидлер
35'
Желтая карточка
А. Ставпец
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
В. Денисов
31'
Травма
В. Денисов
28'
17'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
(К)
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
29
Виталий Денисов
ПЗ
11
Майкон
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
21
Александр Ерохин
АП
99
Константин Ярошенко
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
17
Михалик
11
Майкон
11
Буссуфа
19
Самедов
59
Миранчук
14
Н'Дойе
4-2-1-2-1
12
Заболотный
6
Оттесен
14
Фонтанелло
2
Хозин
7
Данцев
92
Емельянов
10
Фидлер
99
Ярошенко
16
Ставпец
21
Ерохин
90
Смолов
29
Денисов
39
Пейчинович
39
Пейчинович
29
Денисов
17
Михалик
7
Шешуков
7
Шешуков
17
Михалик
11
Майкон
99
Фернандеш
99
Фернандеш
11
Майкон
92
Емельянов
30
Асеведо
30
Асеведо
92
Емельянов
90
Смолов
2
Гогниев
2
Гогниев
90
Смолов
Остались в запасе
Локомотив
Урал
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Локомотив - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 18:45 (прямая)
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