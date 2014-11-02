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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Краснодар
Мордовия - Краснодар: обзор матча 02 ноября 2014
Мордовия
02.11.2014, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
56'
М. Ломич (П)
76'
М. Ломич
38'
Жоаозиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Краснодар
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
О. Власов
90'
+3
Желтая карточка
А. Коченков
90'
+2
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Е. Луценко
87'
Желтая карточка
И. Ниассе
83'
80'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
ГОЛ! 2:1!
М. Ломич
76'
61'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ломич
56'
51'
Желтая карточка
В. Калешин
46'
Замена
С. Петров
️️️️
М. Измайлов
38'
ГОЛ! 0:1!
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
18
Ибрахима Ниассе
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
12
Владимир Божович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
3-4-1-2
1
Коченков
24
Шитов
5
Васин
18
Ниассе
32
Ломич
6
Ле Таллек
12
Божович
8
Дудиев
84
Власов
48
Луценко
8
Сысуев
4-1-4-1
88
Синицын
4
Гранквист
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
17
Калешин
10
Перейра
2
Измайлов
10
Мамаев
10
Ахмедов
22
Жоаозиньо
39
Ари
48
Луценко
55
Нахушев
55
Нахушев
48
Луценко
84
Власов
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
84
Власов
2
Измайлов
98
Петров
98
Петров
2
Измайлов
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Мордовия
Краснодар
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
64
Олег Ланин
ОП
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Мордовия - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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