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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 10 августа 2014
Урал
10.08.2014, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
60'
Ч. Лунгу
21'
Жоаозиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Краснодар
84'
Желтая карточка
А. Гранквист
Желтая карточка
С. Оттесен
79'
78'
Замена
Ари
️️️️
О. Ахмедов
Замена
А. Оганесян
️️️️
В. Подберезкин
75'
71'
Замена
М. Измайлов
️️️️
М. Перейра
71'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 1:1!
Ч. Лунгу
Пас отдал
В. Хозин
60'
54'
Желтая карточка
О. Ахмедов
Замена
Г. Асеведо
️️️️
К. Ярошенко
46'
Желтая карточка
А. Фидлер
35'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЛП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
94
Георгий Нуров
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Ари
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-1-4-1
12
Заболотный
7
Данцев
14
Фонтанелло
2
Хозин
6
Оттесен
10
Фидлер
99
Ярошенко
92
Подберезкин
41
Сапета
10
Лунгу
21
Ерохин
4-5-1
31
Дикань
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
4
Гранквист
17
Калешин
34
Быстров
18
Газинский
10
Перейра
10
Ахмедов
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
92
Подберезкин
28
Оганесян
28
Оганесян
92
Подберезкин
99
Ярошенко
30
Асеведо
30
Асеведо
99
Ярошенко
10
Перейра
2
Измайлов
2
Измайлов
10
Перейра
34
Быстров
21
Лаборде
21
Лаборде
34
Быстров
10
Ахмедов
39
Ари
39
Ари
10
Ахмедов
Остались в запасе
Урал
Краснодар
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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